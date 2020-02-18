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18.02.2020

Batı Trakya'dan Pavlopulos'a sert tepki! Video

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos bir skandala imza attı. Batı Trakya'daki Müslüman Türklere "Müslüman Yunan Azınlık" dedi ortalık karıştı. Batı Trakya'daki Türk toplumuna sistematik şekilde asimilasyon politikası uygulayan Yunanistan'a tepki yağdı.

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