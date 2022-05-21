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Başkan Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

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Giriş: 21.05.2022 00:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.

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