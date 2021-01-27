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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "militan" tepkisi: Bunun adı siyaset değil beşinci kol faaliyetidir

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Giriş: 27.01.2021 15:04
Güncelleme:27.01.2021 15:07
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Erzurum, Ağrı ve Erzincan İl Kongrelerinden önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin militan söylemlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar. Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir." dedi. Erdoğan, "CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri CHP'nin rövanşist siyasetinin tasviye edildiği bir dönem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Erzurum, Ağrı ve Erzincan İl Kongreleri'ne video konferansla katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

18 yıllık iktidarlarımız döneminde vesayet güçlerinden devlet içinde çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehdidine maruz kaldık. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamaya çalıştık. İnsanlarımız devletin her kademesinde dertleriyle ilgilenen bir kadroyla karşılaştı. Gece gündüz demeden çalıştık. Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük. 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık. AK Parti'nin eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar.

BUNUN ADI BEŞİNCİ KOL FAALİYETİDİR
Milletle gönül bağı kurmak yerine afedersiniz Stokholm sendromu diyerek milleti aşağıladılar. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak' serzenişiyle içlerindeki kini ortalığa saçtılar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar. Bugün devletin valisine kaymakamına askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. CHP Genel Başkanı akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti'ye saldırmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönmüş durumdadır. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. 2023 seçimleri CHP'nin rövanşist siyasetinin tasviye edildiği bir dönem olacaktır.

Her karışında bir yiğit yatan bu ülkeyi büyük bir tutkuyla seviyoruz. Türkiye'den başka vatanımız yok. Bizim rehberimiz bu kutlu davayı elden ele taşıyan ilim, hikmet ve gönül erleridir. Biz hiç bir zaman CHP'ye göre politika belirleyen bir parti olmadık. Hep kendimizle, kendi projelerimizle yarıştık. Türk siyasetini esir alan vizyonsuzluğa rağmen her gün bu ülke için hayalleri gerçekleştirmeye gayret ettik. Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz ona bakacağız. Muhalefeti kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak, asıl gündemimize odaklanacağız. Varsın onlar ahlaksız siyaseti yaparak oyalansınlar, biz enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız.

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