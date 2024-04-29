29 Nisan 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan-Devlet Bahçeli zirvesi! Seçim sonrası ilk görüşme
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan görüşmesi Bahçeli’nin konutunda başladı. Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İki lider basına fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti. Siyaset gündeminin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.