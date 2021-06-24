24 Haziran 2021, Perşembe
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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Köprüsü temel atma alanında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir” dedi. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.