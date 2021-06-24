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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır

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Giriş: 24.06.2021 13:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Köprüsü temel atma alanında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir” dedi. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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