ANALİZ – YSK engeline rağmen halk liderini seçti

Yüksek Seçim Kurulu tarihi boyunca sürekli muhafazar siyasetçilere engel oldu. Yakın tarihinin iki önemli ismi Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan da YSK mağdurlarından. Başkan Erdoğan, 3 Kasım Siirt seçimlerinin 2 Aralık 2002 tarihinde iptal olmasıyla Meclis'e girebildi. İşte 19 yıl önce yaşananlar...

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