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ANALİZ - Türkiye'nin marka değeri nasıl arttı?

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Giriş: 10.04.2022 11:56
Türkiye'nin son 20 yıldır parolası üretim... Hemen her alanda başlatılan üretim seferberliği, Türkiye'yi hem güçlendirdi hem de bağımsızlaştırdı. Bölgesindeki krizler karşısında ilkeli ve vicdanlı bir duruşuyla ise etkili, güvenilir ve hatta garantörlüğü talep edilen bir ülke oldu. Türkiye'nin marka değeri nasıl arttı? Detaylar analiz haberimizde...
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