ANALİZ - Ömrünü küresel barışa ve mazlumlara adayan lider! Kimsesizlerin kimsesi Türkiye |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi ömrünü küresel barışa ve dünya mazlumlarına adayan biri olarak tarihe geçti. Türkiye’nin büyük ve köklü bir ülke olduğunu haksızlığa uğrayanların haklarını savunarak bir kez daha gösterdi. Afrika’dan Arakan’a, Suriye’den Kırım’a kadar kendini kimsesiz hissedenlerin yardımına koşarak Türkiye’yi gururlandırdı. Sadece mazlum coğrafyalar değil dünyanın en büyük ülkelerine de yardım etti. Koronavirüse karşı sağlık sistemi çöken içinde İtalya, Almanya ve ABD’nin de bulunduğu 50 büyük ülke Türkiye’ye minnettar. Detaylar analiz haberimizde…