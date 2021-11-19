ANALİZ – Kim bu yeni yüzyılın mandacıları? İstiklal ve İstikbal mücadelesi…

Bir asır önce bu topraklarda milli kurtuluş mücadelesi verildi. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milleti bağımsızlık mücadelesini düşmanlarla mücadele ederek kazandı. Yüz yıl önce, milletin bağımsızlığını kazanamayacağını düşünen bir kesim, Amerikan ya da İngiliz mandasına girmeyi teklif ediyordu. Ve yüz yıl sonra bugün Türkiye ekonomiden savunma sanayiine, dış politikadan enerjiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi veriyor. Ancak yüz yıl önce olduğu gibi bugünün mandacılar boş durmuyor.

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