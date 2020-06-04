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ANALİZ – Dünden bugüne provokasyonlar |Video

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Giriş: 04.06.2020 17:23
Güncelleme:04.06.2020 17:24
Dünden bugüne bakıldığında provokasyonların hiç de eksik olduğu görülür bu topraklarda… Hele hele Türkiye bir hayli hareketli bu konuda öyle ki her dönem muhtelif odaklarca tertiplenen komplo ya da provokasyonlara maruz kaldı bu ülke. Bazen uluslararası bazen yerli çoğu kez de iç içe çalışan komplo ve provokasyon merkezleri kurdu tezgahı. Her defasında operasyon çekildi bu ülkenin insanlarına ve son günlerde birileri yine bir kaosun peşinde. Detaylar analiz haberimizde…

Dünden bugüne bakıldığında provokasyonların hiç de eksik olduğu görülür bu topraklarda… Hele hele Türkiye bir hayli hareketli bu konuda öyle ki her dönem muhtelif odaklarca tertiplenen komplo ya da provokasyonlara maruz kaldı bu ülke. Bazen uluslararası bazen yerli çoğu kez de iç içe çalışan komplo ve provokasyon merkezleri kurdu tezgahı. Her defasında operasyon çekildi bu ülkenin insanlarına ve son günlerde birileri yine bir kaosun peşinde. Detaylar analiz haberimizde…

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