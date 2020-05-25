ANALİZ - Darbelerin kazananı kimler oldu? CHP'nin darbe imaları ne anlama geliyor? |Video

Türkiye koronavirüs ile mücadelede tüm dünyaya örnek olan bir başarı gösterirken, geçtiğimiz günlerde siyasette sanki düğmeye basılmışcasına CHP'li milletvekilleri art arda darbe söylemlerini dillendirmeye başlandı. Devlet memurlarını ve bürokratları açık açık tehdit eden ve darbe imasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözleriyle başlayan gerginlik Ankara'da tansiyonu yükseltti. Peki Türkiye ve dünya küresel salgınla ile mücadele ederken CHP'li vekillerin askeri darbe çağrıştıran sözleri ne anlama geliyor? CHP neden bir türlü darbe söyleminden kurtulamıyor? İşte bu soruların yanıtı özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde gizli...