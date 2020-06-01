ANALİZ - Banka eski genel müdürü IMF gerçeklerini anlattı! 60 milyar doları kim hortumladı? |Video

Tam 52 yıl sürdü ama Türkiye`nin IMF`ye borcunu sıfırlamasının üzerinden yıllar geçti. Peki Türkiye, IMF sürecinde neler yaşadı? O dönem Vakıfbank Genel Müdürü olan Hasan Kılavuz özel bankaların nasıl boşaltılarak batırıldığını A Haber'de anlattı. 60 milyar doları kim hortumladı? Kemal Derviş döneminde bankalar nasıl boşaltıldı? Detaylar analiz haberimizde...

Tam 52 yıl sürdü ama Türkiye`nin IMF`ye borcunu sıfırlamasının üzerinden yıllar geçti. Peki Türkiye, IMF sürecinde neler yaşadı? O dönem Vakıfbank Genel Müdürü olan Hasan Kılavuz özel bankaların nasıl boşaltılarak batırıldığını A Haber'de anlattı. 60 milyar doları kim hortumladı? Kemal Derviş döneminde bankalar nasıl boşaltıldı? Detaylar analiz haberimizde...