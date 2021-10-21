Ali Babacan'a bir tepki de Ankara'dan: Seni davar çobanı bile yapmazlar

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyareti yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepkiler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaşın, "Seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın." sözleri karşısında Babacan, zor anlar yaşadı.