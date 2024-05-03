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77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.05.2024 08:41
Güncelleme:03.05.2024 08:47
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Yerlikaya, 77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen "SİBERGÖZ-37" operasyonlarında 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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