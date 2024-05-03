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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Saraçhane'de polislere saldıran şahıslar yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.05.2024 11:26
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de provokasyon yaparak polislere saldıran 29 şüphelinin kaçtıkları adreslerde yakalandıklarını duyurdu. Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
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