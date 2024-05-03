03 Mayıs 2024, Cuma
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Gazze destekçilerine plastik mermi! ABD polisinden göstericilere orantısız müdahale
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde Gazze yanlısı protestolar kapsamında kampüste çadır kuran öğrencilere polis müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan Amerikan polisi öğrencileri ters kelepçeyle gözaltına aldı.