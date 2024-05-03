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Bakan Güler'den net terör mesajı: Kaynakları yok edilecek! Sürekli operasyon yapacağız

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.05.2024 09:14
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler terörle mücadelede net mesajlar vererek, 'Terör kaynağında yok edilecek, sürekli operasyon yapacağız.' ifadelerini kullandı.
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Bakan Güler’den net terör mesajı
Bakan Güler'den net terör mesajı
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