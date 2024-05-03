Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa turlarını sürdürdü! DEM, SP ve İYİ Parti’ye anayasa ziyareti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turlarına CHP'nin ardından DEM Parti, Saadet ve İYİ Parti ile devam etti. Partiler diyaloğa açık oldukları mesajlarını verdiler. Numan Kurtulmuş, "Ön yargısız şekilde konuya yaklaşmalarından memnuniyet duyuyorum" dedi. Usul konusunda partilerden yazılı tekliflerini istedi. Ekim ayında muhtevanın konuşulmaya başlanabileceğini söyledi.

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