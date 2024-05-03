03 Mayıs 2024, Cuma
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Polis kask sayesinde ölümden döndü! Kaldırım taşlarını söküp polise attılar
1 Mayıs'ta bir grup yasak olmasına rağmen Saraçhane'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyince arbede çıkmış provokasyoncular polis memurlarına kaldırım taşı atmıştı. O anlara ait yeni görüntü ortaya çıktı. Kaldırım taşı isabet eden polis memuru kafasındaki kask sayesinde ölümden döndü. Eylemcilerin taşlı ve sopalı saldırılarında 28 polis memuru yaralanmıştı. Öte yandan gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Geri kalan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.