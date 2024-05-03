Manisa ve İzmir’deki faylar mercek altında! Stres birikimi var…

Manisa'da 32 fay hattı bulunuyor. Kent merkezinden geçen fayda en son depremin 1845'te yılında oluştuğu biliniyor. İnceleme yapan bilim insanları bölgedeki stres birikimine dikkat çekiyor. Deprem riski altında olan İzmir'den ise 16 fay hattı geçiyor. Deprem uzmanı Hasan Sözbilir Tuzla Fayı’nı işaret etti.

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