Ticaret Bakanlığı açıkladı! İsrail'le ticaret tamamen durdu | Detayları uzman isim A Haber'de anlattı

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Uluslarası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar A Haber canlı yayında konuyu değerlendirdi. Olçar yaptığı açıklamada, "9 Nisan'da 54 ürüne getirilen ürünler yeterli olmadı. Çünkü Türkiye'nin istediği tek şey var. Derhal orada kalıcı ateşkesin sağlanması." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN