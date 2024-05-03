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Ticaret Bakanlığı açıkladı! İsrail'le ticaret tamamen durdu | Detayları uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 01:00
Güncelleme:03.05.2024 01:00
Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Uluslarası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar A Haber canlı yayında konuyu değerlendirdi. Olçar yaptığı açıklamada, "9 Nisan'da 54 ürüne getirilen ürünler yeterli olmadı. Çünkü Türkiye'nin istediği tek şey var. Derhal orada kalıcı ateşkesin sağlanması." ifadelerine yer verdi.
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