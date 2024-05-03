03 Mayıs 2024, Cuma
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Vefat eden İsmailağa liderinin oğlu A Haber’e konuştu: İsmailağa şeyhi yaşarken halifesini belirliyor
İsmailağa cemaatinin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yerine Haziran 2022'de İslam alimi Hasan Kılıç geçmişti. Cemaatin şeyhi Hasan Kılıç Hocaefendi, 22 Nisan'da hayata veda etti. Şeyh Hasan Hocaefendi’nin sağlığında Fikri Doğan'ı halife tayin etmesi üzerine İsmailağa cemaatinin yeni şeyhi Fikri Doğan oldu. Bu son gelişmeyi ve İsmailağa camiasına dair tüm merak edilenleri Hasan Kılıç Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Kılıç A Haber muhabiri Barış Türel’e anlattı. İşte tüm detaylar…