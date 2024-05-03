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8 yıl sonra 1 saat 35 dakikalık görüşme! Erdoğan-Özel zirvesinin perde arkası

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 03.05.2024 10:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün bir araya gelmişti. Görüşmenin perde arkası bilgilerini A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktarırken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok önemli değerlendirmelerde bulundu.
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8 yıl sonra 1 saat 35 dakikalık görüşme! Erdoğan-Özel zirvesinin perde arkası
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