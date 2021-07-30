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Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu: Nasıl yaşadı bilmiyorum

İHA
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Giriş: 30.07.2021 14:36
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında alevlerin arasında doğduğu belirtilen oğlağa "Mucize" adı verildi. Evi, ahırı, otomobili yanan, hayvanlarından bazıları telef olan Sercan Bayat, "Mahallemiz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı anlayamadım" dedi.
Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu
Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu
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