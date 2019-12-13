Acılı baba HDP'ye ateş püskürdü: Dinsiz imansızlar ALLAH'tan korkmuyor musunuz? |Video

Hacire annenin başlattığı evlat nöbetinde 101. gün geride kaldı. Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin eyleminde sayı gün geçtikçe arttı. Ne terör örgütünün tehditleri ne de dondurucu soğuk onları yıldırmadı! Hepsi evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Teröre lanet eden acılı aileler HDP'ye de ateş püskürdü. Evladının HDP'nin desteğiyle PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen acılı baba "Benim oğlum buradan (HDP binası) gitmiş. 7 aydır ne bir telefon geldi ne de sesinin duydum. Onların oğlu Fransa'da Paris'te benim oğlum nerede! Ey dinsiz imansızlar, kitapsızlar ALLAH'tan korkmuyor musunuz? Bunu bana çektiriyorsunuz. Müslüman, Müslümana bunu yapar mı?" sitem etti. A Haber acılı ailelerin evlat hasretlerine ortak oldu. İşte Diyarbakır annelerinin yüreklerini dağlayan feryatları... Kerim Ulak'ın özel haberi...