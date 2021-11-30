30 Kasım 2021, Salı
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ABD Batı Trakya'ya yerleşiyor mu?
ABD'nin bugüne kadar Yunanistan'a yaptığı en büyük askeri sevkiyat gerçekleşiyor. ABD nakliye gemileri, binlerce tank ve helikopteri Dedeağaç limanına taşıyor. Peki bu sevkiyatın sebebi ne? ABD neden Yunanistan'ı silahlandırıyor? Gazeteci İlhan Tahsin, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.