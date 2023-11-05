05 Kasım 2023, Pazar
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A Haber yayınına müdahale! Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te baskınlar sürüyor
Katil İsrail 7 Ekim’den bu yanı Batı Şeria’da 151 Filistinliyi öldürdü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında bölgedeki son durumu aktarırken terör devleti İsrail’in güvenlik güçleri tarafından müdahaleye uğradı. Kurşun, "Bize müdahale edildi. Burada çekim yapmamızı istemiyorlar gördüğünüz gibi." ifadelerini kullandı.