Ticaret Bakanlığı açıkladı! İsrail'le ticaret tamamen durdu | Detayları A Haber muhabiri anlattı

. Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı. Pekmez yaptığı açıklamada, “Biliyoruz ki 9 Nisan tarihinde 54 ürüne İsrail için ihracat kısıtlaması getirilmişti. Aslında bu kısıtlama bir uyarı niteliğindeydi. Özellikle bölgede kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için böyle bir adım atılmıştı. Ancak bu yarı dikkate alınmadı ve 2. Devre aşamaya girdi. Şimdi tüm ihracat ve ithalat tamamıyla durduruldu." dedi.

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