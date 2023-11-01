01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı

A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2023 14:49
A Haber muhabiri Özlem Aktay, Gazze sınırındaki Aşkelon'da yayın yaptığı sırada fanatik Yahudilerin provokasyonuyla karşılaştı. Aracıyla muhabirimizin yanına gelen fanatik Yahudiler korna çalarak müdahalede bulundu. İşte o anlar...
ABDnin İsrailde gizli üssü mü var? Çarpıcı iddia ABD'NİN İSRAİL'DE GİZLİ ÜSSÜ MÜ VAR? ÇARPICI İDDİA
İsrailden canlı yayında müdahale! İSRAİL'DEN CANLI YAYINDA MÜDAHALE!
Katliamın gölgesinde üçüncü cuma KATLİAMIN GÖLGESİNDE ÜÇÜNCÜ CUMA
A Haber ekibine müdahale! Silahıyla geldi A HABER EKİBİNE MÜDAHALE! SİLAHIYLA GELDİ
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale İSRAİL ASKERLERİNDEN A HABER MUHABİRİNE MÜDAHALE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber yayınına müdahale!
A Haber yayınına müdahale!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Katil İsrail Cibaliye’yi yine vurdu!
Katil İsrail Cibaliye'yi yine vurdu!
ABD ve AB bölgede ateşkes istemiyor
"ABD ve AB bölgede ateşkes istemiyor"
ABD’nin İsrail’de gizli üssü mü var?
ABD'nin İsrail'de gizli üssü mü var?
Çatışma Orta Doğu’ya yayılır mı?
Çatışma Orta Doğu'ya yayılır mı?
Yeni bir savaş mı çıkıyor?
Yeni bir savaş mı çıkıyor?
Bütün hastaneleri bombalayacağız
"Bütün hastaneleri bombalayacağız"
Katil İsrail’den basına sansür
Katil İsrail'den basına sansür
Refah Kapısı’ndan ambulanslar geçiyor
Refah Kapısı’ndan ambulanslar geçiyor
Mahkemenin Can Atalay kararı
Mahkemenin Can Atalay kararı
Katil İsrail’den katliam itirafı
Katil İsrail'den katliam itirafı
Daha Fazla Video Göster