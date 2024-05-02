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Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla irtifa rekoru kırdı

İHA
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Giriş: 02.05.2024 23:14
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, yerli motor ile irtifa rekoru kırdı.
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