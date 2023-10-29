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İsrail'den canlı yayında müdahale! İsrail askeri Kudüs'te canlı yayın yapılmasına engel oldu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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İsrail’den canlı yayında müdahale! İsrail askeri Kudüs’te canlı yayın yapılmasına engel oldu

A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan Kudüs'teki Şam Kapısı’nda canlı yayın yaptığı sırada İsrail polisinin müdahalesine uğradı. İsrail polisi yayını böldü basın kartı gösterilmesini istedi. İşte o anlar…

İşgalci İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Gazze'nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

Katil İsrail'in 22 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze şeridinde ölenlerin sayısı 377 artarak 7 bin 703'e yükseldi. Bölgede sivil kayıplar her geçen an artıyor. A Haber ekipleri bölgeden gelişmeleri anlık olarak takip edip tüm dünyaya gelişmeleri aktarıyor. Zaman zamanda Katil İsrail'in askerleri yayınlarımıza müdahale ediyor.

A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan Kudüs'teki Şam Kapısı'nda canlı yayın yaptığı sırada İsrail polisinin müdahalesine uğradı. İsrail polisi yayını böldü basın kartı gösterilmesini istedi. Özlem Aktay olanları şöyle anlattı:

"Cumhuriyet'in 100. yılında bizler yayınımızı Kudüs'ten yapıyoruz. Şu anda Mescid-i Aksa'ya giden Şam Kapısı'nın önündeyiz. Müslümanlar bu kapıdan giriş yaptıktan sonra mescide gidiyorlar ve bu yol üzerinde 6-7 güvenlik noktası kurulmuş durumda. Burada her noktada İsrail güçleri var. Burada bize canlı yayın esnasında müdahale ettiler."

NELER YAŞANDI?

Özlem Aktay yayınına devam ederken İşgalci İsrail'in askeri yayına müdahale etti. İsrail askeri ekiplerimize basın kartı görmek istediğini söyledi. Ekiplerimiz canlı yayında olduklarını yayın bittikten sonra basın kartlarını göstereceklerini söyledi ama İsrail askeri oralı olması ve yayına müdahalesini sürdürdü.

ISRARLA KART GÖRMEK İSTEDİ

Özlem Aktay canlı yayın bittikten sonra kart göstereceğini tekrar etmesine rağmen İsrail polisi ısrarla kart görmek istedi. Aktay burada basına müdahalenin sık sık olduğunu altını çizdi. İsrail askerleri ekiplerimizin canlı yayında olmasına rağmen tacizini sürdürdü. Özlem Aktay yayına müdahale karşı çıkmasına rağmen asker ısrarını sürdürdü ve güvenlik bölgesinde olduklarını söyledi.

BASIN ARABASINI GÖRDÜ AMA TAVRINDAN VAZGEÇMEDİ

Özlem Aktay kartını yayın sonrası hemen göstereceğini söyleyip "5 dakika sonra olması bir şeyi değiştirmez" dedi ancak katil İsrail askeri, "Fark eder. Burası güvenlik bölgesi ve basın kartını göster." cevap verdi. Özlem Aktay ekibimize ait basın arabasını gösterdi ve canlı yayına müdahale edilmesine karşı çıktı ama İsrail askeri yine oralı olmadı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin 703 kişiyi öldürdüğünü, 20 bine yakın kişiyi de yaraladığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail’den canlı yayında müdahale! İSRAİL'DEN CANLI YAYINDA MÜDAHALE!
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