İsrail’den canlı yayında müdahale! İsrail askeri Kudüs’te canlı yayın yapılmasına engel oldu

A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan Kudüs'teki Şam Kapısı'nda canlı yayın yaptığı sırada İsrail polisinin müdahalesine uğradı. İsrail polisi yayını böldü basın kartı gösterilmesini istedi. Özlem Aktay olanları şöyle anlattı:

"Cumhuriyet'in 100. yılında bizler yayınımızı Kudüs'ten yapıyoruz. Şu anda Mescid-i Aksa'ya giden Şam Kapısı'nın önündeyiz. Müslümanlar bu kapıdan giriş yaptıktan sonra mescide gidiyorlar ve bu yol üzerinde 6-7 güvenlik noktası kurulmuş durumda. Burada her noktada İsrail güçleri var. Burada bize canlı yayın esnasında müdahale ettiler."