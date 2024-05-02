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Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında araç yangını

İHA
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Giriş: 02.05.2024 16:57
Sarıyer’de bulunan Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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