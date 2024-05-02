Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında araç yangını

Sarıyer’de bulunan Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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