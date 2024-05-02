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İsrail ile ticaret tamamen durdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 23:22
İhracat ve ithalat tüm ürünleri kapsayacak şekilde genişletildi
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