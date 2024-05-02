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A Haber'de çarpıcı sözler: Ekrem İmamoğlu'nun ekibi görüşmeyi sabote etmek istedi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.05.2024 22:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmede neler konuştu? Hangi konular gündeme geldi? Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Ekrem İmamoğlu'nun görüşmeyi sabote etmek için iki hamlede bulunduğunu anlattı. İşte görüşmeden en sıcak kulisler...
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