Katliamın gölgesinde üçüncü cuma! A Haber yayınına müdahale
Katil İsrail tanklarla Gazze'nin orta bölgesine kısa süreli baskın düzenlendi. Sivil can kayıpları gün geçtikçe artıyor. Bugün ise katliamın gölgesinde üçüncü cuma namazı kılındı. Katil İsrail askerleri Müslümanlara sert müdahelede bulundu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Özlem Aktay detayları aktardı.
Terör devleti İsrail'in Gazze katliamında 21. gün. Katliamın gölgesinde üçüncü cuma...
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt, çatışmaların ilk gününden itibaren bölgeden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
İşte o açıklamalardan satır başları;
9.00 Dün geceden bu yana Han Yunus hedefteydi.
Bu kez sadece hava bombardımanı ve top atışları değil aynı zamanda Han Yunus'un denizden de vuruldu.
GÜVENLİ BİR YER YOK
Han Yunus çok önemli bir nokta. İsrail ordusunun 20 günden bu yana kuzeyde yaşayan Gazzelilerin yerlerini değiştirmek bölgeden ayırmak için yönlendirdikleri nokta. Dün BM'nin açıklamasından bir kez daha anladık ki artık güney Gazze de güvende değil. Han Yunus dünden bu yana vurulmaya devam ediyor. O saldırılarda en az 15 kişinin öldüğü bilgisi var ama günün ağarmasıyla birlikte bilançonun ağırlaşacağından hiç şüphemiz yok.
İLK KEZ TANKLARLA GİRİLDİ
Saldırı hala devam ediyor. Artık sadece Gazze değil Batı Şeria'ya da operasyonlar düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti o baskınlarda.
Dün ilk kez tanklarla ve zırhlı birliklerle Gazze şeridine girildi. Birçok noktaya bomba yağdırdılar.
ABD'Lİ KOMUTAN
Bu bir kara saldırısının başlangıcı olabilir. ABD tarafından bölgede Felluca komutanı atanmıştı. Ondan sonra bu operasyonları çok sık görmeye başladık.
KATLİAMIN GÖLGESİNDE ÜÇÜNCÜ CUMA
Bu üçüncü Cuma olacak savaşın başladığı günden bu yana. Malum görüntüleri yine ne yazık ki kameralarımız kaydedecek bundan hiç şüphemiz yok. Yine binlerce Filistinli Cuma ibadetlerini yerine getirmek için hiç şüphesiz camiye girmek isteyecekler. Tipini beğenmedikleri kimseyi ne yazık ki o güvenlik noktalarından içeriye geçirmiyorlar.
Kimyasal madde karıştırılan üzerinde mavi leke bırakan o sularla müdahale edilecektir.
A HABER YAYININA MÜDAHALE
12.15 A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Bize de şimdi bir müdahale geldi. Buradan çekim yapmamızı istemiyorlar. Geçen hafta burada dolaşıyorduk. Buradan uzaklaşmamız gerektiğini söylediler.
Bütün basın mensuplarını belli bir yerde toplamaya çalışıyorlar.
Klasik İsrail uygulaması bu. Buna alışkınız. Aslında bütün Müslümanlar alışkın.
Namlu bize doğrultulmuş durumda.
A HABER YAYININDA SERT MÜDAHALE
12.30 Katil İsrail polisi cuma namazı için toplanan gençlere peş peşe gaz bombaları attı.
O anları A Haber muhabiri Özlem Aktay canlı yayınında anlattı.
TOMA çağırdılar. Kimyasal sıvıyı tekrar Filistinlilerin üzerine sıkıyorlar.
İnanılmaz ağır bir koku.
Bize de müdahale ediyorlar.
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