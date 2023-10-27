Katliamın gölgesinde üçüncü cuma! A Haber yayınına müdahale

İLK KEZ TANKLARLA GİRİLDİ

Saldırı hala devam ediyor. Artık sadece Gazze değil Batı Şeria'ya da operasyonlar düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti o baskınlarda.

Dün ilk kez tanklarla ve zırhlı birliklerle Gazze şeridine girildi. Birçok noktaya bomba yağdırdılar.