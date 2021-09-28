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8 ilde FETÖ operasyonu! Savunma Sanayii ve Emniyet yapılanmasında 26 gözaltı kararı

A Haber
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Giriş: 28.09.2021 10:10
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü üyelerini yakalamaya yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, Emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurumlar bünyesinde çalışan kişiler olduğu da öğrenildi.
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