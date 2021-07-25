256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. 'Dilbar' isimli yatın 256 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

13.5 milyar dolarlık serveti ile Rusya'nın üçüncü, dünyanın da 71'inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un 256 milyon dolarlık yatı İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 'Güzel Kızı' anlamına taşıyan 'Dilbar' adlı 156 metre uzunluğundaki süper lüks yatta 40 yolcu kapasitesi ile beraber 80'in üzerinde mürettebat mevcut. Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süitte bulunuyor.