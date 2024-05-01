01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 12 ilde DEAŞ’a operasyon! Bakan Yerlikaya: Bozdoğan-34 operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

12 ilde DEAŞ’a operasyon! Bakan Yerlikaya: Bozdoğan-34 operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2024 09:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs tedbirleri! 29 cadde trafiğe kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! 29 cadde trafiğe kapatıldı
Taksim sendikalara açık! Anma töreni...
Taksim sendikalara açık! Anma töreni...
Kazancı Yokuşu’nda anma başladı
Kazancı Yokuşu’nda anma başladı
12 ilde DEAŞ’a operasyon!
12 ilde DEAŞ’a operasyon!
İstanbul’da 1 Mayıs önlemleri!
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri!
Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber’de açıkladı!
Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'de açıkladı!
Bakan Işıkhan’dan işçilere ziyaret!
Bakan Işıkhan'dan işçilere ziyaret!
Öğretmen atamaları ne zaman?
Öğretmen atamaları ne zaman?
DEAŞ’ın 1 Mayıs katliam planı önlendi!
DEAŞ'ın 1 Mayıs katliam planı önlendi!
Irak’ın kuzeyinde askeri hareketlilik
Irak'ın kuzeyinde askeri hareketlilik
Başkan Erdoğan 13. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu!
Başkan Erdoğan 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu!
Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi!
Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi!
Daha Fazla Video Göster