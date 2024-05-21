21 Mayıs 2024, Salı
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Tatil bölgelerindeki kıyı işgaline karşı yeni uygulama başlıyor! Bakan Özhaseki duyurdu: Gözyaşlarına bakmayız
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özellikle turizm bölgelerinde deniz kıyılarını işgal edenlere karşı yeni uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Özhaseki “Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır” dedi. Koylardaki fahiş fiyatlardan şezlong satışları ve kaçak yapılara da işaret eden Özhaseki, “3-4 kişi çökmüş, büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git, otur, bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki! Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız” dedi. İşte detaylar...