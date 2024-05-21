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Reisi için taziye defteri! İran'ın Türkiye Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 21.05.2024 14:26
Son dakika haberleri… İran'ın Türkiye Büyükelçiliğinde helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi  için taziye defteri açıldı. A Haber muhabiri Murat Sekban o noktadan detayları aktardı.
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