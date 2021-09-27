27 Eylül 2021, Pazartesi
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Zincir marketlerin hal oyunu! Fahiş fiyat artışı ile mücadele sürüyor
Ticaret Bakanlığı, market ve hal denetimlerini artırdı. Yapılan denetimler sonucu zincir marketlerin hallerde yer kiraladıkları halde ürünleri direkt üreticiden aldıkları ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Burak Uzun detayları aktardı. İstanbul Halciler Derneği Başkanı Muhittin Baran, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.