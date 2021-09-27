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Zincir marketlerin hal oyunu! Fahiş fiyat artışı ile mücadele sürüyor

A Haber
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Giriş: 27.09.2021 14:06
Ticaret Bakanlığı, market ve hal denetimlerini artırdı. Yapılan denetimler sonucu zincir marketlerin hallerde yer kiraladıkları halde ürünleri direkt üreticiden aldıkları ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Burak Uzun detayları aktardı. İstanbul Halciler Derneği Başkanı Muhittin Baran, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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