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Yüzyılın dönüşüm desteği! Yarısı Bizden paketi İstanbul'da yürürlükte... Yarısı Bizden'in kredi ve destek şartları neler?

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Giriş: 24.02.2024 10:01
Depreme karşı başlatılan ve yüzyılın kentsel dönüşüm hareketi olan "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşa verilecek destek netleşti. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL de tahliye desteği verilecek. Verilecek kredi ise 2 yıl geri ödemesiz, bir yıl faizsiz ve 10 yılda geri ödenecek.
Yüzyılın dönüşüm desteği!
Yüzyılın dönüşüm desteği!
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