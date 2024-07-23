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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 14:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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