Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? A Haber'de anlattı

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte gözler yeniden banka promosyonlarına çevrildi. Acaba promosyonlara da zam yapılacak mı? Promosyonlar güncellenecek mi? Promosyon rakamları neye göre belirleniyor? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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