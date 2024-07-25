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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? A Haber'de anlattı

Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 11:22
Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte gözler yeniden banka promosyonlarına çevrildi. Acaba promosyonlara da zam yapılacak mı? Promosyonlar güncellenecek mi? Promosyon rakamları neye göre belirleniyor? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Bankalar emekli promosyonunu artırdı! BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONUNU ARTIRDI!

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