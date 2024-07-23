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Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu! Borsa, döviz ve altın piyasaları karara nasıl tepki verdi?

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu! Borsa, döviz ve altın piyasaları karara nasıl tepki verdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 16:29
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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