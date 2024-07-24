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Başkan Erdoğan: En kötü tabloyu geride bıraktık, enflasyon hissedilir biçimde düşecek

Başkan Erdoğan: En kötü tabloyu geride bıraktık, enflasyon hissedilir biçimde düşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 12:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan “Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiği takdirde aşılamayacak hiçbir engel görmüyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan enflasyonla mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan en kötü tablonun geride kaldığını ve şişirilen fiyatların düştüğünü vurguladı.
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En kötü tabloyu geride bıraktık
"En kötü tabloyu geride bıraktık"
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