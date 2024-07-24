24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
BES teminatlı ihtiyaç kredisi olur mu? Bankalar kredi vermek için hangi şartları öne sürüyor? A Haber'de anlattı

BES teminatlı ihtiyaç kredisi olur mu? Bankalar kredi vermek için hangi şartları öne sürüyor? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 14:47
Bazı bankalar Bireysel Emeklilik Hesabı olan vatandaşlara ucuz faizli kredi vereceğini duyurdu. Sistem nasıl işleyecek? Kredi şartları ne olacak? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BES teminatlı ihtiyaç kredisi olur mu?
BES teminatlı ihtiyaç kredisi olur mu?
En kötü tabloyu geride bıraktık
"En kötü tabloyu geride bıraktık"
Altında yön nereyi gösteriyor?
Altında yön nereyi gösteriyor?
Merkez bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu!
Merkez bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu!
Altın piyasaları karara nasıl tepki verdi?
Altın piyasaları karara nasıl tepki verdi?
Yeni emekli sistemi nasıl olacak?
Yeni emekli sistemi nasıl olacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Zam hangi kalemleri artırdı?
Zam hangi kalemleri artırdı?
Yüzer gaz işletme platformu yolda
Yüzer gaz işletme platformu yolda
EKK toplantısı sonrası yazılı açıklama
EKK toplantısı sonrası yazılı açıklama
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Emekli maaşı düzenlemesi TBMM’de
Emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de
Daha Fazla Video Göster