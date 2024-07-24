BES teminatlı ihtiyaç kredisi olur mu? Bankalar kredi vermek için hangi şartları öne sürüyor? A Haber'de anlattı

Bazı bankalar Bireysel Emeklilik Hesabı olan vatandaşlara ucuz faizli kredi vereceğini duyurdu. Sistem nasıl işleyecek? Kredi şartları ne olacak? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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