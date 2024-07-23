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Emekliye yeni ödeme kalemi netleşti! En düşük emekli maaşına yapılan zam hangi kalemleri artırdı?

Emekliye yeni ödeme kalemi netleşti! En düşük emekli maaşına yapılan zam hangi kalemleri artırdı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 13:28
En düşük emekli maaşına yapılan zam hangi kalemleri artırdı? Cuma günü kimler zam farkı alacak? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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