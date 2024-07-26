Belediye borçları nasıl tahsil edilecek? Belediyelere borç yapılandırma desteği olur mu?

Belediyelerin SGK primi ve vergi gibi borçları nasıl tahsil edilecek? Merak edilen sorunun cevabını A Haber muhabiri Kübra Bal'ın konuğu olan SGK uzmanı Ersin Konar verdi.

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