Altın yeni rekor mu kıracak? Döviz, borsa ve altında beklenti ne yönde?

Altın fiyatları yeni rekor mu kıracak? Döviz ve borsada beklenti ne yönde? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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