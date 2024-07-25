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Altın yeni rekor mu kıracak? Döviz, borsa ve altında beklenti ne yönde?

Altın yeni rekor mu kıracak? Döviz, borsa ve altında beklenti ne yönde?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 10:22
Altın fiyatları yeni rekor mu kıracak? Döviz ve borsada beklenti ne yönde? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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